«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования

Генеральный директор «Смены» Юрий Жуков заявил, что команда не примет участия в следующем сезоне ФНЛ из-за недостаточного финансирования.

«Даже если бы мы нашли финансы для участия в ФНЛ, то домашние игры пришлось бы проводить в Хабаровске. Так как наш клуб дорожит своими болельщиками, мы не могли пойти на такой шаг. При этом особенно отмечу, что мы не лишены честолюбия, свидетельством чему стала победа клуба в ПФЛ в этом сезоне, а также участие в Кубке России, где наша команда достойно показывала себя в матчах с ведущими командами отечественной Премьер-лиги», – сказал Жуков.

Отметим, что место «Смены» в ФНЛ может занять «Енисей».