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Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки

1 ноября 2017, 19:15
12

20 сентября прошел матч ПФЛ между «Сменой» из Комсомольска-на-Амуре и омским «Иртышом». Встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу «Смены».

После игры в ПФЛ поступила информация, согласно которой матч был договорным.

Для расследования была создана специальная комиссия, которую возглавил президент лиги Андрей Соколов. В ходе расследования было установлено, что двое футболистов «Смены» Игорь Балдин и Ибрагим Базаев участвовали в ставках на матч. Также ставку делал бывший игрок клуба Нариман Гусалов.

По решению КДК РФС все трое футболистов дисквалифицированы на два года.

Матча «Смена» – «Иртыш» будет переигран.

Источник: ПФЛ
Смена Иртыш Базаев Ибрагим Гусалов Нариман
Комментарии (12)
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giluxa1963
1509553370
в ПФЛ это сплошь и рядом зарплаты маленькие вот ребята и зарабатывают как умеют
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Gullit 76
1509553998
А на кого ставили? Если скажем на себя,то что в этом плохого?Скажем поставил игрок что забьёт 15 мячей и забил - это нельзя?А бывший игрок тут при чём?Хотелось бы более развёрнутой информации.
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Gullit 76
1509554732
Прочёл источник и посмотрел на состав Смены - Базаев нап,Балдина там вообще нет.Как нап может помочь проиграть своей команде,да ещё быть настолько уверенным что это получится?Тут или пол команды в сговоре + руководство и +игроки из Нап Иртыша или они просто стрелочники.
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shurik45
1509555733
Интересно ,а матч зоны Урал-Поволжья ,Мордовия-Челябинск будут расследовать или хотя бы рассматривать ,на предмет договорного. В этом матче гости умудрились наколотить в свои ворота 3 гола и все во втором тайме. Это просто цирк какой-то ,а не чемпионат.
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giluxa1963
1509639754
одно время на матчи ПФЛ зона юг букмекеры вообще ставки не принимали из за этой проблемы
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GoLenaStop
1575404347
А выигрыш по ставкам, если он был, отберут или нет?
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