Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки

20 сентября прошел матч ПФЛ между «Сменой» из Комсомольска-на-Амуре и омским «Иртышом». Встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу «Смены».

После игры в ПФЛ поступила информация, согласно которой матч был договорным.

Для расследования была создана специальная комиссия, которую возглавил президент лиги Андрей Соколов. В ходе расследования было установлено, что двое футболистов «Смены» Игорь Балдин и Ибрагим Базаев участвовали в ставках на матч. Также ставку делал бывший игрок клуба Нариман Гусалов.

По решению КДК РФС все трое футболистов дисквалифицированы на два года.

Матча «Смена» – «Иртыш» будет переигран.