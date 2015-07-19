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Расписание матчей
Новокузнецк - Якутия
Новокузнецк - Якутия: обзор матча 19 июля 2015
Новокузнецк
19.07.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 1 тур
1 : 2
Завершен
Якутия
23'
А. Сабанов (П)
7'
В. Старостин
31'
В. Старостин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Якутия
90'
Замена
Д. Большунов
️️️️
М. Никифоров
Замена
И. Волков
️️️️
А. Бибик
78'
75'
Замена
И. Коренюгин
️️️️
А. Савченко
70'
Замена
А. Токарев
️️️️
А. Татарников
Замена
С. Агеев
️️️️
Э. Круг
67'
Замена
К. Мальцев
️️️️
Е. Андреев
59'
57'
Замена
В. Хмелевский
️️️️
В. Старостин
Замена
А. Новицкий
️️️️
Е. Круг
50'
31'
ГОЛ! 1:2!
В. Старостин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Сабанов
23'
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Старостин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
15
Максим Чевелев
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
12
Андрей Волгин
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
77
Алексей Сабанов
ЦФ
37
Артем Бибик
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
Якутия
22
Кирилл Музыка
ВР
25
Алексей Завражнов
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
77
Александр Симоненко
ЦП
23
Михаил Никифоров
ЦП
8
Антон Савченко
ЦП
9
Василий Старостин
ЦП
27
Платон Пчёлкин
ЦП
14
Алексей Татарников
ЦФ
20
Владимир Завьялов
ЦФ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
3
Александр Новицкий
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
19
Станислав Агеев
ЦП
19
Константин Мальцев
ЦФ
Якутия
33
Алексей Балаган
ВР
33
Владислав Хмелевский
ЦЗ
13
Иван Коренюгин
ЦП
12
Олег Петров
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
0
Алексей Токарев
ЦФ
4-1-2-3
16
Малофеев
15
Чевелев
18
Круг
5
Шпедт
2
Недорезов
15
Ерусланов
12
Волгин
15
Андреев
18
Круг
37
Бибик
77
Сабанов
2-5-3
22
Музыка
25
Завражнов
27
Смирнов
77
Симоненко
8
Савченко
9
Старостин
27
Пчёлкин
23
Никифоров
33
Яковлев
20
Завьялов
14
Татарников
37
Бибик
21
Волков
21
Волков
37
Бибик
18
Круг
19
Агеев
19
Агеев
18
Круг
15
Андреев
19
Мальцев
19
Мальцев
15
Андреев
18
Круг
3
Новицкий
3
Новицкий
18
Круг
14
Татарников
0
Токарев
0
Токарев
14
Татарников
9
Старостин
33
Хмелевский
33
Хмелевский
9
Старостин
8
Савченко
13
Коренюгин
13
Коренюгин
8
Савченко
23
Никифоров
97
Большунов
97
Большунов
23
Никифоров
Остались в запасе
Новокузнецк
Якутия
30
Алексей Пучков
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
12
Олег Петров
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Остались в запасе
30
Алексей Пучков
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
Остались в запасе
12
Олег Петров
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Статистика матча Новокузнецк - Якутия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Артём Петренко
(Новосибирск)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Новокузнецк
Якутия
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
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