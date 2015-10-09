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Расписание матчей
Якутия - Смена
Якутия - Смена: обзор матча 09 октября 2015
Якутия
09.10.2015, пятница, 09:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 17 тур
0 : 3
Завершен
Смена
35'
А. Яшан
60'
А. Чистяков
79'
И. Базаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Якутия - Смена
89'
Замена
С. Таказов
️️️️
А. Бузняков
88'
Замена
А. Лупарев
️️️️
А. Чистяков
Замена
А. Завражнов
️️️️
А. Симоненко
84'
79'
ГОЛ! 0:3!
И. Базаев
72'
Замена
И. Базаев
️️️️
Д. Ращупкин
Замена
А. Татарников
️️️️
А. Майер
72'
Замена
Д. Большунов
️️️️
А. Кудряшов
72'
Замена
А. Савченко
️️️️
И. Коренюгин
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
А. Чистяков
Замена
М. Никифоров
️️️️
В. Старостин
58'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Яшан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Якутия
33
Алексей Балаган
ВР
2
Иван Погребняк
ЦЗ
89
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
33
Владислав Хмелевский
ЦЗ
72
Алексей Майер
ЦП
77
Александр Симоненко
ЦП
13
Иван Коренюгин
ЦП
9
Василий Старостин
ЦП
20
Владимир Завьялов
ЦФ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
9
Илья Левин
ЦП
23
Михаил Немцов
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
8
Алексей Бузняков
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Якутия
22
Кирилл Музыка
ВР
25
Алексей Завражнов
ЦЗ
23
Михаил Никифоров
ЦП
8
Антон Савченко
ЦП
27
Платон Пчёлкин
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
14
Алексей Татарников
ЦФ
Смена
17
Антон Бегеза
ВР
22
Солтан Таказов
ЛЗ
20
Алексей Лупарев
ЦП
77
Ибрагим Базаев
ЦФ
4-4-2
33
Балаган
2
Погребняк
27
Смирнов
33
Хмелевский
89
Кудряшов
72
Майер
13
Коренюгин
9
Старостин
77
Симоненко
33
Яковлев
20
Завьялов
3-2-4-1
29
Соромытько
25
Харченко
84
Громов
3
Малахов
27
Мануйлов
7
Ращупкин
23
Немцов
19
Яшан
8
Бузняков
9
Левин
10
Чистяков
9
Старостин
23
Никифоров
23
Никифоров
9
Старостин
13
Коренюгин
8
Савченко
8
Савченко
13
Коренюгин
72
Майер
14
Татарников
14
Татарников
72
Майер
77
Симоненко
25
Завражнов
25
Завражнов
77
Симоненко
89
Кудряшов
97
Большунов
97
Большунов
89
Кудряшов
10
Чистяков
20
Лупарев
20
Лупарев
10
Чистяков
7
Ращупкин
77
Базаев
77
Базаев
7
Ращупкин
8
Бузняков
22
Таказов
22
Таказов
8
Бузняков
Остались в запасе
Якутия
Смена
27
Платон Пчёлкин
ЦП
22
Кирилл Музыка
ВР
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
27
Платон Пчёлкин
ЦП
22
Кирилл Музыка
ВР
Остались в запасе
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Якутия - Смена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Артём Петренко
(Новосибирск)
Стадион:
Туймаада
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Смена
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
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2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
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2016.06.02 21:32
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
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