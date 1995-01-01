Турниры:
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
|28 тур
|29 мая, воскресенье
|09:00
|Сахалин
|3:0
|Якутия
|27 тур
|26 мая, четверг
|09:00
|Смена
|3:0
|Якутия
|26 тур
|17 мая, вторник
|13:00
|Иртыш
|2:1
|Якутия
|25 тур
|14 мая, суббота
|14:00
|Томь-2
|5:3
|Якутия
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|11 мая, среда
|00:00
|Якутия
|3:0
|Новокузнецк
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Тех. поражение
|24 тур
|6 мая, пятница
|11:30
|Якутия
|2:2
|Динамо
|23 тур
|3 мая, вторник
|11:30
|Якутия
|5:1
|Сибирь-2
|22 тур
|24 апреля, воскресенье
|11:30
|Якутия
|0:2
|Чита
|4 тур
|25 октября, воскресенье
|09:00
|Сахалин
|2:2
|Якутия
|20 тур
|22 октября, четверг
|12:00
|Якутия
|2:2
|Динамо
|19 тур
|19 октября, понедельник
|12:00
|Якутия
|3:5
|Новокузнецк
|18 тур
|12 октября, понедельник
|12:00
|Якутия
|1:1
|Сахалин
|17 тур
|9 октября, пятница
|09:00
|Якутия
|0:3
|Смена
|14 тур
|22 сентября, вторник
|15:00
|Сибирь-2
|1:0
|Якутия
|13 тур
|19 сентября, суббота
|11:00
|Чита
|2:1
|Якутия
|12 тур
|12 сентября, суббота
|11:30
|Якутия
|2:0
|Иртыш
|11 тур
|9 сентября, среда
|11:30
|Якутия
|1:1
|Томь-2
|10 тур
|2 сентября, среда
|14:00
|Иртыш
|1:1
|Якутия
|9 тур
|30 августа, воскресенье
|13:00
|Томь-2
|3:1
|Якутия
|8 тур
|23 августа, воскресенье
|11:30
|Якутия
|2:1
|Сибирь-2
|7 тур
|20 августа, четверг
|11:30
|Якутия
|2:2
|Чита
|3 тур
|30 июля, четверг
|13:00
|Смена
|5:2
|Якутия
|2 тур
|22 июля, среда
|15:30
|Динамо
|1:2
|Якутия
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|13:00
|Новокузнецк
|1:2
|Якутия