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    Якутия - результаты

    Город Якутск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.fc-yakutia.ru/
    Стадион Туймаада
    Турниры:
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
    28 тур
    		29 мая, воскресенье 09:00 Сахалин 3:0 Якутия
    27 тур
    		26 мая, четверг 09:00 Смена 3:0 Якутия
    26 тур
    		17 мая, вторник 13:00 Иртыш 2:1 Якутия
    25 тур
    		14 мая, суббота 14:00 Томь-2 5:3 Якутия

    		11 мая, среда 00:00 Якутия 3:0 Новокузнецк
    Тех. поражение
    24 тур
    		6 мая, пятница 11:30 Якутия 2:2 Динамо
    23 тур
    		3 мая, вторник 11:30 Якутия 5:1 Сибирь-2
    22 тур
    		24 апреля, воскресенье 11:30 Якутия 0:2 Чита
    4 тур
    		25 октября, воскресенье 09:00 Сахалин 2:2 Якутия
    20 тур
    		22 октября, четверг 12:00 Якутия 2:2 Динамо
    19 тур
    		19 октября, понедельник 12:00 Якутия 3:5 Новокузнецк
    18 тур
    		12 октября, понедельник 12:00 Якутия 1:1 Сахалин
    17 тур
    		9 октября, пятница 09:00 Якутия 0:3 Смена
    14 тур
    		22 сентября, вторник 15:00 Сибирь-2 1:0 Якутия
    13 тур
    		19 сентября, суббота 11:00 Чита 2:1 Якутия
    12 тур
    		12 сентября, суббота 11:30 Якутия 2:0 Иртыш
    11 тур
    		9 сентября, среда 11:30 Якутия 1:1 Томь-2
    10 тур
    		2 сентября, среда 14:00 Иртыш 1:1 Якутия
    9 тур
    		30 августа, воскресенье 13:00 Томь-2 3:1 Якутия
    8 тур
    		23 августа, воскресенье 11:30 Якутия 2:1 Сибирь-2
    7 тур
    		20 августа, четверг 11:30 Якутия 2:2 Чита
    3 тур
    		30 июля, четверг 13:00 Смена 5:2 Якутия
    2 тур
    		22 июля, среда 15:30 Динамо 1:2 Якутия
    1 тур
    		19 июля, воскресенье 13:00 Новокузнецк 1:2 Якутия
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