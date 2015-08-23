Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Якутия - Сибирь-2
Якутия - Сибирь-2: обзор матча 23 августа 2015
Якутия
23.08.2015, воскресенье, 11:30
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сибирь-2
60'
А. Майер
65'
И. Яковлев
67'
В. Азаров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Якутия - Сибирь-2
86'
Замена
В. Ян
️️️️
А. Коржунов
Желтая карточка
А. Завражнов
85'
Замена
А. Завражнов
️️️️
П. Пчёлкин
76'
Желтая карточка
В. Завьялов
72'
Желтая карточка
И. Яковлев
70'
Замена
В. Завьялов
️️️️
А. Татарников
70'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Азаров
Желтая карточка
П. Пчёлкин
66'
ГОЛ! 2:0!
И. Яковлев
65'
61'
Замена
А. Орлов
️️️️
Р. Парфинович
Замена
И. Погребняк
️️️️
А. Симоненко
61'
60'
Замена
В. Кормишин
️️️️
И. Якупов
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
60'
Замена
И. Коренюгин
️️️️
М. Никифоров
56'
48'
Желтая карточка
Д. Новак
46'
Замена
В. Шишкин
️️️️
Н. Ерлин
Замена
А. Майер
️️️️
Д. Большунов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Якутия
22
Кирилл Музыка
ВР
33
Владислав Хмелевский
ЦЗ
89
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
23
Михаил Никифоров
ЦП
27
Платон Пчёлкин
ЦП
77
Александр Симоненко
ЦП
8
Антон Савченко
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
14
Алексей Татарников
ЦФ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Сибирь-2
25
Илья Трунин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
17
Никита Ерлин
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
4
Роман Погорелов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Якутия
33
Алексей Балаган
ВР
25
Алексей Завражнов
ЦЗ
2
Иван Погребняк
ЦЗ
13
Иван Коренюгин
ЦП
9
Василий Старостин
ЦП
72
Алексей Майер
ЦП
20
Владимир Завьялов
ЦФ
Сибирь-2
35
Максим Киселев
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
8
Виталий Ян
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
33
Максим Гусев
ЦП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
3-4-1-2
22
Музыка
33
Хмелевский
89
Кудряшов
27
Смирнов
23
Никифоров
77
Симоненко
8
Савченко
27
Пчёлкин
97
Большунов
33
Яковлев
14
Татарников
3-5-2
25
Трунин
2
Новак
66
Губанов
5
Кушнирук
17
Парфинович
17
Ерлин
12
Кувшинов
4
Погорелов
17
Коржунов
99
Азаров
98
Якупов
14
Татарников
20
Завьялов
20
Завьялов
14
Татарников
27
Пчёлкин
25
Завражнов
25
Завражнов
27
Пчёлкин
77
Симоненко
2
Погребняк
2
Погребняк
77
Симоненко
23
Никифоров
13
Коренюгин
13
Коренюгин
23
Никифоров
97
Большунов
72
Майер
72
Майер
97
Большунов
17
Коржунов
8
Ян
8
Ян
17
Коржунов
17
Парфинович
77
Орлов
77
Орлов
17
Парфинович
98
Якупов
97
Кормишин
97
Кормишин
98
Якупов
17
Ерлин
93
Шишкин
93
Шишкин
17
Ерлин
Остались в запасе
Якутия
Сибирь-2
9
Василий Старостин
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
33
Максим Гусев
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Остались в запасе
9
Василий Старостин
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Остались в запасе
6
Александр Сумин
ЦЗ
33
Максим Гусев
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Якутия - Сибирь-2
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Адильев
(Находка)
Стадион:
Туймаада
Новости команд
Все
Якутия
Сибирь-2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+