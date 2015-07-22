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Расписание матчей
Динамо Брл - Якутия
Динамо Брл - Якутия: обзор матча 22 июля 2015
Динамо Брл
22.07.2015, среда, 15:30
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур
1 : 2
Завершен
Якутия
38'
В. Аксютенко
17'
А. Савченко (П)
71'
Д. Большунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Брл - Якутия
Желтая карточка
В. Аксютенко
90'
+1
Желтая карточка
Д. Сергеев
86'
85'
Замена
А. Токарев
️️️️
И. Коренюгин
Замена
А. Саблин
️️️️
Н. Казанцев
83'
Замена
В. Камилов
️️️️
И. Старков
77'
71'
ГОЛ! 1:2!
Д. Большунов
70'
Замена
Д. Большунов
️️️️
М. Никифоров
Замена
В. Липин
️️️️
Е. Щербаков
65'
60'
Замена
А. Татарников
️️️️
И. Погребняк
Замена
А. Худяков
️️️️
Г. Дорошенко
56'
46'
Замена
А. Симоненко
️️️️
А. Савченко
41'
Замена
П. Пчёлкин
️️️️
В. Старостин
ГОЛ! 1:1!
В. Аксютенко
38'
18'
Желтая карточка
И. Погребняк
Красная карточка
М. Полковников
17'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Савченко
Желтая карточка
И. Житников
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Брл
85
Богдан Карюкин
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
5
Максим Полковников
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
19
Григорий Дорошенко
ЦП
77
Константин Погребан
ЦП
21
Никита Казанцев
ЦП
7
Иван Житников
ЦП
8
Евгений Щербаков
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Яковлев
Якутия
22
Кирилл Музыка
ВР
33
Владислав Хмелевский
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
2
Иван Погребняк
ЦЗ
25
Алексей Завражнов
ЦЗ
9
Василий Старостин
ЦП
23
Михаил Никифоров
ЦП
8
Антон Савченко
ЦП
13
Иван Коренюгин
ЦП
20
Владимир Завьялов
ЦФ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Динамо Брл
12
Александр Глумов
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
27
Артем Саблин
ЛП
54
Виктор Липин
ЦП
19
Богдан Олийнык
ЦП
9
Александр Худяков
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
Якутия
33
Алексей Балаган
ВР
77
Александр Симоненко
ЦП
27
Платон Пчёлкин
ЦП
12
Олег Петров
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
14
Алексей Татарников
ЦФ
0
Алексей Токарев
ЦФ
3-5-1-1
85
Карюкин
18
Сергеев
22
Овсянников
5
Полковников
10
Старков
21
Казанцев
7
Житников
8
Щербаков
77
Погребан
19
Дорошенко
20
Аксютенко
4-4-2
22
Музыка
27
Смирнов
2
Погребняк
25
Завражнов
33
Хмелевский
23
Никифоров
8
Савченко
13
Коренюгин
9
Старостин
33
Яковлев
20
Завьялов
21
Казанцев
27
Саблин
27
Саблин
21
Казанцев
8
Щербаков
54
Липин
54
Липин
8
Щербаков
19
Дорошенко
9
Худяков
9
Худяков
19
Дорошенко
10
Старков
18
Камилов
18
Камилов
10
Старков
2
Погребняк
14
Татарников
14
Татарников
2
Погребняк
13
Коренюгин
0
Токарев
0
Токарев
13
Коренюгин
8
Савченко
77
Симоненко
77
Симоненко
8
Савченко
9
Старостин
27
Пчёлкин
27
Пчёлкин
9
Старостин
23
Никифоров
97
Большунов
97
Большунов
23
Никифоров
Остались в запасе
Динамо Брл
Якутия
12
Александр Глумов
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
19
Богдан Олийнык
ЦП
Главный тренер
Олег Яковлев
12
Олег Петров
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Остались в запасе
12
Александр Глумов
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
19
Богдан Олийнык
ЦП
Остались в запасе
12
Олег Петров
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Главный тренер
Олег Яковлев
Статистика матча Динамо Брл - Якутия
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Козлов
(Новосибирск)
Стадион:
Динамо
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