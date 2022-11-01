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    Олег Яковлев

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Иванович
    Фамилия Яковлев
    Команда Динамо
    Гражданство Россия
    Дата рождения 5 июля 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 7 1 1 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Новосибирск 1 : 4 Динамо
    01.11.2022 Торпедо Миасс 3 : 2 Динамо
    19.04.2023 Динамо 0 : 0 Химик-Август
    13.04.2023 Зенит-Ижевск 0 : 0 Динамо
    16.04.2023 Амкар-Пермь 0 : 0 Динамо
    26.04.2023 Динамо 0 : 0 Носта
    29.04.2023 Динамо 0 : 0 Оренбург-2
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