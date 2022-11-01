Олег Яковлев
Тренер
|Имя
|Олег
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Яковлев
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 июля 1970
|Имя
|Олег
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Яковлев
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 июля 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|7
|1
|1
|5
|Дата
|Матч
|13.11.2022
|Новосибирск
|1 : 4
|Динамо
|01.11.2022
|Торпедо Миасс
|3 : 2
|Динамо
|19.04.2023
|Динамо
|0 : 0
|Химик-Август
|13.04.2023
|Зенит-Ижевск
|0 : 0
|Динамо
|16.04.2023
|Амкар-Пермь
|0 : 0
|Динамо
|26.04.2023
|Динамо
|0 : 0
|Носта
|29.04.2023
|Динамо
|0 : 0
|Оренбург-2