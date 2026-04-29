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Олег Яковлев
Статистика
Олег Яковлев - статистика
Россия
5 июля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2024
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010
Команда
И
В
П
Н
Оренбург-2
1
0
0
1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Оренбург-2
1 : 1
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