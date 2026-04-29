Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2026 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2024 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 2 2020/2021 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010