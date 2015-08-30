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Расписание матчей
Томь-2 - Якутия
Томь-2 - Якутия: обзор матча 30 августа 2015
Томь-2
30.08.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 9 тур
3 : 1
Завершен
Якутия
16'
А. Макурин
70'
А. Сазонов
90'
С. Аксанов
21'
И. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь-2 - Якутия
Замена
А. Митерев
️️️️
П. Самойлов
90'
ГОЛ! 3:1!
С. Аксанов
90'
Замена
В. Пашкевич
️️️️
В. Гусев
89'
84'
Замена
А. Симоненко
️️️️
А. Савченко
81'
Замена
С. Юдин
️️️️
В. Завьялов
76'
Замена
П. Пчёлкин
️️️️
А. Завражнов
73'
Замена
А. Майер
️️️️
А. Татарников
Замена
В. Гусев
️️️️
Р. Салахутдинов
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Сазонов
70'
Пенальти не реализован!
М. Башилов
69'
67'
Вторая желтая
И. Яковлев
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Кудряшов
62'
58'
Желтая карточка
А. Завражнов
57'
Замена
В. Старостин
️️️️
И. Коренюгин
51'
Желтая карточка
И. Коренюгин
39'
Желтая карточка
И. Яковлев
36'
Желтая карточка
В. Завьялов
21'
ГОЛ! 1:1!
И. Погребняк
ГОЛ! 1:0!
А. Макурин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь-2
16
Антон Бунин
ВР
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
21
Анатолий Негода
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Якутия
33
Алексей Балаган
ВР
33
Владислав Хмелевский
ЦЗ
89
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
25
Алексей Завражнов
ЦЗ
2
Иван Погребняк
ЦЗ
13
Иван Коренюгин
ЦП
8
Антон Савченко
ЦП
14
Алексей Татарников
ЦФ
20
Владимир Завьялов
ЦФ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Томь-2
31
Константин Олифиренко
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Якутия
22
Кирилл Музыка
ВР
23
Михаил Никифоров
ЦП
77
Александр Симоненко
ЦП
30
Станислав Юдин
ЦП
27
Платон Пчёлкин
ЦП
72
Алексей Майер
ЦП
9
Василий Старостин
ЦП
4-4-1-1
16
Бунин
2
Шишканов
5
Самойлов
21
Негода
30
Башилов
11
Аксанов
65
Салахутдинов
21
Макурин
85
Ефремов
29
Кудряшов
10
Сазонов
3-2-2-3
33
Балаган
27
Смирнов
25
Завражнов
2
Погребняк
33
Хмелевский
89
Кудряшов
13
Коренюгин
8
Савченко
33
Яковлев
20
Завьялов
14
Татарников
65
Салахутдинов
91
Гусев
91
Гусев
65
Салахутдинов
Гусев
48
Пашкевич
48
Пашкевич
Гусев
5
Самойлов
84
Митерев
84
Митерев
5
Самойлов
29
Кудряшов
77
Сасин
77
Сасин
29
Кудряшов
8
Савченко
77
Симоненко
77
Симоненко
8
Савченко
20
Завьялов
30
Юдин
30
Юдин
20
Завьялов
25
Завражнов
27
Пчёлкин
27
Пчёлкин
25
Завражнов
14
Татарников
72
Майер
72
Майер
14
Татарников
13
Коренюгин
9
Старостин
9
Старостин
13
Коренюгин
Остались в запасе
Томь-2
Якутия
31
Константин Олифиренко
ВР
23
Михаил Никифоров
ЦП
22
Кирилл Музыка
ВР
Остались в запасе
31
Константин Олифиренко
ВР
Остались в запасе
23
Михаил Никифоров
ЦП
22
Кирилл Музыка
ВР
Статистика матча Томь-2 - Якутия
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Томь-2
2 : 0
29.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Динамо Брл
4 : 0
25.05.2016
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Томь-2
1 : 2
17.05.2016
Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Лапкин
(Кемерово)
Стадион:
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