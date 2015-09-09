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Расписание матчей
Якутия - Томь-2
Якутия - Томь-2: обзор матча 09 сентября 2015
Якутия
09.09.2015, среда, 11:30
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур
1 : 1
Завершен
Томь-2
90+1'
А. Татарников
73'
Д. Сасин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Якутия - Томь-2
ГОЛ! 1:1!
А. Татарников
90'
+1
88'
Желтая карточка
А. Сазонов
Замена
С. Юдин
️️️️
В. Завьялов
86'
80'
Желтая карточка
Д. Сасин
Замена
А. Майер
️️️️
А. Завражнов
75'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Сасин
68'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
С. Аксанов
Замена
А. Татарников
️️️️
И. Коренюгин
62'
Замена
В. Старостин
️️️️
М. Никифоров
57'
46'
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Кудряшов
Замена
А. Симоненко
️️️️
А. Савченко
30'
22'
Желтая карточка
П. Кудряшов
Желтая карточка
А. Савченко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Якутия
22
Кирилл Музыка
ВР
33
Владислав Хмелевский
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
25
Алексей Завражнов
ЦЗ
2
Иван Погребняк
ЦЗ
89
Александр Кудряшов
ЦЗ
13
Иван Коренюгин
ЦП
8
Антон Савченко
ЦП
23
Михаил Никифоров
ЦП
33
Иван Яковлев
ЦФ
20
Владимир Завьялов
ЦФ
Томь-2
16
Кирилл Кондратьев
ВР
21
Анатолий Негода
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Якутия
33
Алексей Балаган
ВР
72
Алексей Майер
ЦП
9
Василий Старостин
ЦП
30
Станислав Юдин
ЦП
77
Александр Симоненко
ЦП
27
Платон Пчёлкин
ЦП
14
Алексей Татарников
ЦФ
Томь-2
16
Антон Бунин
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
3-2-3-2
22
Музыка
25
Завражнов
2
Погребняк
89
Кудряшов
27
Смирнов
33
Хмелевский
13
Коренюгин
8
Савченко
23
Никифоров
20
Завьялов
33
Яковлев
4-4-1-1
16
Кондратьев
30
Башилов
5
Самойлов
2
Шишканов
21
Негода
73
Дырдин
85
Ефремов
21
Макурин
11
Аксанов
29
Кудряшов
10
Сазонов
13
Коренюгин
14
Татарников
14
Татарников
13
Коренюгин
25
Завражнов
72
Майер
72
Майер
25
Завражнов
23
Никифоров
9
Старостин
9
Старостин
23
Никифоров
20
Завьялов
30
Юдин
30
Юдин
20
Завьялов
8
Савченко
77
Симоненко
77
Симоненко
8
Савченко
11
Аксанов
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
11
Аксанов
29
Кудряшов
77
Сасин
77
Сасин
29
Кудряшов
Остались в запасе
Якутия
Томь-2
27
Платон Пчёлкин
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
16
Антон Бунин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
27
Платон Пчёлкин
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Остались в запасе
54
Александр Букачев
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
16
Антон Бунин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Статистика матча Якутия - Томь-2
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Томь-2
2 : 0
29.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Динамо Брл
4 : 0
25.05.2016
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Томь-2
1 : 2
17.05.2016
Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Туймаада
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