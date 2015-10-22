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Расписание матчей
Якутия - Динамо Брл
Якутия - Динамо Брл: обзор матча 22 октября 2015
Якутия
22.10.2015, четверг, 12:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 20 тур
2 : 2
Завершен
Динамо Брл
43'
А. Савченко
67'
С. Юдин
70'
В. Аксютенко
90+1'
В. Аксютенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Якутия - Динамо Брл
90'
+1
Желтая карточка
Г. Дорошенко
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
В. Аксютенко
90'
Замена
М. Полковников
️️️️
И. Житников
Желтая карточка
А. Токарев
86'
Замена
А. Токарев
️️️️
В. Завьялов
84'
81'
Желтая карточка
Д. Сергеев
Замена
И. Погребняк
️️️️
А. Савченко
80'
70'
Замена
В. Камилов
️️️️
Е. Щербаков
70'
ГОЛ! 2:1!
В. Аксютенко
ГОЛ! 2:0!
С. Юдин
67'
Замена
В. Старостин
️️️️
М. Никифоров
56'
Желтая карточка
М. Никифоров
49'
49'
Замена
Н. Казанцев
️️️️
А. Худяков
Замена
С. Юдин
️️️️
И. Коренюгин
46'
Замена
П. Пчёлкин
️️️️
А. Завражнов
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Савченко
43'
Желтая карточка
Е. Смирнов
41'
Желтая карточка
А. Симоненко
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Якутия
22
Кирилл Музыка
ВР
89
Александр Кудряшов
ЦЗ
25
Алексей Завражнов
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
33
Владислав Хмелевский
ЦЗ
23
Михаил Никифоров
ЦП
8
Антон Савченко
ЦП
77
Александр Симоненко
ЦП
13
Иван Коренюгин
ЦП
20
Владимир Завьялов
ЦФ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Динамо Брл
85
Богдан Карюкин
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
24
Антон Васильев
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
9
Александр Худяков
ЦП
77
Константин Погребан
ЦП
7
Иван Житников
ЦП
8
Евгений Щербаков
ЦП
54
Виктор Липин
ЦП
19
Григорий Дорошенко
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Яковлев
Якутия
33
Алексей Балаган
ВР
2
Иван Погребняк
ЦЗ
27
Платон Пчёлкин
ЦП
30
Станислав Юдин
ЦП
9
Василий Старостин
ЦП
72
Алексей Майер
ЦП
0
Алексей Токарев
ЦФ
Динамо Брл
12
Александр Глумов
ВР
5
Максим Полковников
ЦЗ
21
Никита Казанцев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
4-4-2
22
Музыка
89
Кудряшов
27
Смирнов
33
Хмелевский
25
Завражнов
23
Никифоров
77
Симоненко
13
Коренюгин
8
Савченко
33
Яковлев
20
Завьялов
2-5-2-1
85
Карюкин
24
Васильев
18
Сергеев
7
Житников
8
Щербаков
54
Липин
19
Дорошенко
10
Старков
9
Худяков
77
Погребан
20
Аксютенко
25
Завражнов
27
Пчёлкин
27
Пчёлкин
25
Завражнов
13
Коренюгин
30
Юдин
30
Юдин
13
Коренюгин
23
Никифоров
9
Старостин
9
Старостин
23
Никифоров
8
Савченко
2
Погребняк
2
Погребняк
8
Савченко
20
Завьялов
0
Токарев
0
Токарев
20
Завьялов
9
Худяков
21
Казанцев
21
Казанцев
9
Худяков
7
Житников
5
Полковников
5
Полковников
7
Житников
8
Щербаков
18
Камилов
18
Камилов
8
Щербаков
Остались в запасе
Якутия
Динамо Брл
72
Алексей Майер
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
12
Александр Глумов
ВР
Главный тренер
Олег Яковлев
Остались в запасе
72
Алексей Майер
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Остались в запасе
12
Александр Глумов
ВР
Главный тренер
Олег Яковлев
Статистика матча Якутия - Динамо Брл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Константин Молчанов
(Чита)
Стадион:
Туймаада
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