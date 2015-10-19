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Расписание матчей
Якутия - Новокузнецк
Якутия - Новокузнецк: обзор матча 19 октября 2015
Якутия
19.10.2015, понедельник, 12:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 19 тур
3 : 5
Завершен
Новокузнецк
56'
А. Токарев
57'
А. Савченко
62'
А. Симоненко
2'
И. Недорезов
11'
С. Агеев
21'
С. Агеев
49'
К. Мальцев (П)
52'
А. Сабанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Якутия - Новокузнецк
90'
+1
Желтая карточка
М. Чевелев
85'
Замена
А. Бибик
️️️️
К. Мальцев
79'
Замена
Э. Круг
️️️️
Е. Андреев
Замена
А. Майер
️️️️
А. Савченко
78'
ГОЛ! 3:5!
А. Симоненко
62'
ГОЛ! 2:5!
А. Савченко
57'
ГОЛ! 1:5!
А. Токарев
56'
52'
ГОЛ! 0:5!
А. Сабанов
Желтая карточка
К. Музыка
49'
49'
Замена
М. Чевелев
️️️️
А. Пучков
49'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
К. Мальцев
Замена
А. Токарев
️️️️
А. Татарников
46'
Замена
Д. Большунов
️️️️
М. Никифоров
46'
Желтая карточка
В. Хмелевский
33'
21'
ГОЛ! 0:3!
С. Агеев
14'
Желтая карточка
А. Пучков
Замена
А. Кудряшов
️️️️
В. Старостин
14'
Замена
С. Юдин
️️️️
И. Погребняк
14'
11'
ГОЛ! 0:2!
С. Агеев
8'
Пенальти не реализован!
А. Сабанов
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Недорезов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Якутия
22
Кирилл Музыка
ВР
2
Иван Погребняк
ЦЗ
33
Владислав Хмелевский
ЦЗ
25
Алексей Завражнов
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
23
Михаил Никифоров
ЦП
8
Антон Савченко
ЦП
77
Александр Симоненко
ЦП
9
Василий Старостин
ЦП
14
Алексей Татарников
ЦФ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Новокузнецк
42
Александр Мелихов
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
19
Станислав Агеев
ЦП
19
Константин Мальцев
ЦФ
77
Алексей Сабанов
ЦФ
Якутия
33
Алексей Балаган
ВР
89
Александр Кудряшов
ЦЗ
72
Алексей Майер
ЦП
30
Станислав Юдин
ЦП
27
Платон Пчёлкин
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
0
Алексей Токарев
ЦФ
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
15
Максим Чевелев
ЦЗ
5
Александр Паутов
ЦП
21
Илья Волков
ЦП
18
Эдуард Круг
ЦФ
37
Артем Бибик
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
4-4-2
22
Музыка
2
Погребняк
25
Завражнов
27
Смирнов
33
Хмелевский
23
Никифоров
77
Симоненко
9
Старостин
8
Савченко
33
Яковлев
14
Татарников
3-2-3-2
42
Мелихов
3
Новицкий
30
Пучков
5
Шпедт
18
Круг
2
Недорезов
12
Волгин
15
Андреев
19
Агеев
77
Сабанов
19
Мальцев
8
Савченко
72
Майер
72
Майер
8
Савченко
14
Татарников
0
Токарев
0
Токарев
14
Татарников
2
Погребняк
30
Юдин
30
Юдин
2
Погребняк
9
Старостин
89
Кудряшов
89
Кудряшов
9
Старостин
23
Никифоров
97
Большунов
97
Большунов
23
Никифоров
30
Пучков
15
Чевелев
15
Чевелев
30
Пучков
15
Андреев
18
Круг
18
Круг
15
Андреев
19
Мальцев
37
Бибик
37
Бибик
19
Мальцев
Остались в запасе
Якутия
Новокузнецк
27
Платон Пчёлкин
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
5
Александр Паутов
ЦП
21
Илья Волков
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
16
Иван Смолкин
ВР
Остались в запасе
27
Платон Пчёлкин
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Остались в запасе
5
Александр Паутов
ЦП
21
Илья Волков
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
16
Иван Смолкин
ВР
Статистика матча Якутия - Новокузнецк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Козлов
(Новосибирск)
Стадион:
Туймаада
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Новокузнецк
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
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