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Вест Бромвич - Суонси
Вест Бромвич - Суонси: обзор матча 01 сентября 2013
Вест Бромвич
01.09.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
22'
Б. Дэвис
83'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Суонси
83'
ГОЛ! 0:2!
П. Эрнандес
Пас отдал
Мичу
76'
Желтая карточка
А. Посуэло
Замена
С. Бераино
️️️️
С. Синклейр
75'
Замена
М. Розенберг
️️️️
К. Якоб
75'
71'
Замена
А. Посуэло
️️️️
У. Раутледж
70'
Желтая карточка
А. Ранхель
66'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
В. Бони
Желтая карточка
Й. Ольссон
65'
62'
Желтая карточка
Мичу
Желтая карточка
Г. Дорранс
54'
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Моррисон
46'
Желтая карточка
К. Якоб
38'
Желтая карточка
Г. Маколи
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дэвис
Пас отдал
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
4-4-2
13
Майхилл
13
Ольссон
24
Риджуэлл
36
Маколи
2
Джонс
22
Якоб
21
Мулумбу
7
Моррисон
7
Синклейр
7
Лонг
39
Анелька
4-2-2-2
13
Ворм
22
Ранхель
5
Уилльямс
15
Чико
4
Дэвис
26
Шелви
87
Каньяс
19
Эрнандес
15
Раутледж
2
Бони
25
Мичу
7
Моррисон
18
Дорранс
18
Дорранс
7
Моррисон
22
Якоб
9
Розенберг
9
Розенберг
22
Якоб
7
Синклейр
38
Бераино
38
Бераино
7
Синклейр
15
Раутледж
8
Посуэло
8
Посуэло
15
Раутледж
2
Бони
18
Де Гузман
18
Де Гузман
2
Бони
Остались в запасе
Вест Бромвич
Суонси
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Вест Бромвич - Суонси
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Хоуторнс
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