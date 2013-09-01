Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 01 сентября 2013
Урал
01.09.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Рубин
17'
Х. Саломон Рондон
55'
Х. Саломон Рондон
75'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Рубин
Замена
Т. Тамуз
️️️️
А. Саркисов
82'
Замена
К. Берхамов
️️️️
А. Ерохин
79'
77'
Замена
С. Кверквелия
️️️️
К. Мавинга
75'
ГОЛ! 0:3!
Х. Саломон Рондон
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Г. Асеведо
74'
61'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Д. Торбинский
61'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Г. Карадениз
55'
ГОЛ! 0:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Б. Натхо
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Б. Натхо
Желтая карточка
А. Ерохин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Денис Тумасян
(К)
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
63
Александр Белозеров
ОП
32
Андрей Горбанец
АП
30
Герсон Асеведо
АП
21
Александр Ерохин
АП
11
Артур Саркисов
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
61
Гекдениз Карадениз
(К)
АП
55
Владислав Кулик
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-3-2
22
Кот
7
Данцев
34
Тумасян
16
Вьештица
15
Новиков
63
Белозеров
30
Асеведо
21
Ерохин
11
Саркисов
2
Гогниев
32
Горбанец
4-2-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
5
Маркано
44
Навас
17
Мавинга
6
М'Вила
10
Натхо
55
Кулик
61
Карадениз
6
Торбинский
23
Рондон
21
Ерохин
7
Берхамов
7
Берхамов
21
Ерохин
11
Саркисов
18
Тамуз
18
Тамуз
11
Саркисов
30
Асеведо
10
Лунгу
10
Лунгу
30
Асеведо
17
Мавинга
4
Кверквелия
4
Кверквелия
17
Мавинга
61
Карадениз
26
Еременко
26
Еременко
61
Карадениз
6
Торбинский
7
Рязанцев
7
Рязанцев
6
Торбинский
Остались в запасе
Урал
Рубин
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
1
Алексей Солосин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Андрей Бочков
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
1
Алексей Солосин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Андрей Бочков
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Урал - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Ринат Деушев (Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 13:15 (прямая)
Новости команд
Все
Урал
Рубин
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+