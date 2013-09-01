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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 01 сентября 2013
Реал Сосьедад
01.09.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
69'
Х. Прието
27'
Д. Вилья
56'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
Желтая карточка
К. Браво
90'
+3
90'
+2
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
87'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
82'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Вилья
Замена
Р. Пардо
️️️️
И. Ансотеги
82'
79'
Желтая карточка
Ф. Луис
73'
Желтая карточка
Габи
ГОЛ! 1:2!
Х. Прието
Пас отдал
Э. Гранеро
69'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Х. Сеферович
67'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
65'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
М. Бергара
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
Коке
Пас отдал
Д. Вилья
54'
Желтая карточка
М. Суарес
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
25'
Желтая карточка
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-3-3
1
Браво
15
Ансотеги
26
Мартинес
23
Кадамуро
3
де ла Белья
17
Зурутуса
10
Прието
5
Бергара
7
Гризманн
10
Вела
9
Сеферович
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
6
Коке
66
Туран
7
Вилья
19
Коста
5
Бергара
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Бергара
9
Сеферович
23
Гранеро
23
Гранеро
9
Сеферович
15
Ансотеги
14
Пардо
14
Пардо
15
Ансотеги
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
7
Вилья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Вилья
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Даниэль Арансубиа
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Реале Арена
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