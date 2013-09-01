Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Торино
Аталанта - Торино: обзор матча 01 сентября 2013
Аталанта
01.09.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Торино
57'
Г. Стендардо
81'
С. Луккини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Торино
87'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Л. Чигарини
85'
84'
Желтая карточка
М. Ларрондо
84'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
М. Баша
ГОЛ! 2:0!
С. Луккини
Пас отдал
М. Моралес
81'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Д. Бонавентура
75'
Желтая карточка
С. Луккини
74'
Желтая карточка
М. Йепес
63'
60'
Замена
А. Черчи
️️️️
К. Глик
ГОЛ! 1:0!
Г. Стендардо
57'
Замена
С. Луккини
️️️️
М. Коне
55'
47'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Замена
М. Моралес
️️️️
М. Ливайя
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-4-2
47
Консильи
36
Дель Гроссо
33
Йепес
2
Стендардо
77
Раймонди
12
Коне
7
Бонавентура
8
Чигарини
14
Кармона
19
Денис
10
Ливайя
3-2-3-1-1
93
Паделли
24
Моретти
4
Родригес
15
Глик
33
Д'Амброзио
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
8
Баша
5
Вивес
9
Ларрондо
9
Иммобиле
12
Коне
17
Луккини
17
Луккини
12
Коне
10
Ливайя
10
Моралес
10
Моралес
10
Ливайя
7
Бонавентура
33
Базелли
33
Базелли
7
Бонавентура
8
Баша
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
8
Баша
9
Иммобиле
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Иммобиле
15
Глик
7
Черчи
7
Черчи
15
Глик
Остались в запасе
Аталанта
Торино
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Аталанта - Торино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Торино
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+