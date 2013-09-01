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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 01 сентября 2013
Айнтрахт
01.09.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
36'
В. Кадлец
10'
Г. Мхитарян
56'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
86'
Замена
С. Кель
️️️️
М. Ройс
Желтая карточка
К. Самбрано
83'
Замена
Хоселу
️️️️
Т. Инуи
83'
80'
Желтая карточка
М. Ройс
71'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
П. Швеглер
️️️️
Й. Флум
71'
Замена
Б. Очипка
️️️️
К. Джакпа
66'
56'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
К. Гросскройц
46'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
М. Хуммельс
45'
+1
Желтая карточка
М. Хуммельс
ГОЛ! 1:1!
В. Кадлец
36'
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Я. Блащиковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Штефан Айхнер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Трапп
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
23
Русс
15
Джакпа
10
Шрёк
29
Айхнер
23
Флум
14
Инуи
10
Розенталь
77
Кадлец
4-4-1-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
16
Блащиковски
22
Мхитарян
8
Шахин
6
Гросскройц
18
Ройс
9
Левандовски
15
Джакпа
5
Очипка
5
Очипка
15
Джакпа
23
Флум
27
Швеглер
27
Швеглер
23
Флум
14
Инуи
13
Хоселу
13
Хоселу
14
Инуи
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
18
Ройс
5
Кель
5
Кель
18
Ройс
16
Блащиковски
7
Обамеянг
7
Обамеянг
16
Блащиковски
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
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