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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Интер
Катания - Интер: обзор матча 01 сентября 2013
Катания
01.09.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 3
Завершен
Интер
19'
Р. Паласио
56'
Ю. Нагатомо
80'
Р. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Интер
83'
Замена
Уоллес
️️️️
Жонатан
80'
ГОЛ! 0:3!
Р. Альварес
Пас отдал
Ю. Нагатомо
Желтая карточка
С. Дукара
72'
68'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Ф. Гуарин
Желтая карточка
М. Андухар
67'
Замена
С. Дукара
️️️️
С. Лето
67'
Замена
А. Ролин
️️️️
П. Альварес
62'
56'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Нагатомо
Пас отдал
Р. Паласио
Желтая карточка
Н. Сполли
45'
+2
44'
Замена
С. Таидер
️️️️
М. Ковачич
43'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Иско
42'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Жонатан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
18
Монсон
2
Сполли
6
Легротталье
22
Альварес
19
Кастро
77
Тахцидис
22
Иско
4
Альмирон
5
Лето
18
Бергессио
4-5-1
1
Ханданович
14
Кампаньяро
15
Жуан
13
Раноккия
5
Нагатомо
2
Жонатан
11
Альварес
91
Камбьяссо
13
Гуарин
8
Ковачич
8
Паласио
22
Альварес
5
Ролин
5
Ролин
22
Альварес
5
Лето
15
Дукара
15
Дукара
5
Лето
22
Иско
11
Лопес
11
Лопес
22
Иско
2
Жонатан
2
Уоллес
2
Уоллес
2
Жонатан
8
Ковачич
8
Таидер
8
Таидер
8
Ковачич
13
Гуарин
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
13
Гуарин
Остались в запасе
Катания
Интер
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
90
Патрик Олсен
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
90
Патрик Олсен
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Катания - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Анджело Массимино
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