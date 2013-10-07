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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Мордовия
Ротор - Мордовия: обзор матча 07 октября 2013
Ротор
07.10.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
34'
И. Лукьяновс
14'
А. Бобер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Мордовия
84'
Желтая карточка
И. Эдиев
84'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
А. Бобер
Замена
А. Архипов
️️️️
Х. Аппаев
77'
74'
Замена
М. Будников
️️️️
М. Терентьев
72'
Желтая карточка
М. Терентьев
70'
Замена
И. Эдиев
️️️️
А. Пазин
46'
Замена
М. Маркин
️️️️
В. Пономарев
ГОЛ! 1:1!
И. Лукьяновс
34'
Желтая карточка
Р. Войдель
18'
15'
Желтая карточка
А. Димидко
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Бобер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Юрий Максимов
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
19
Хорен Байрамян
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Мордовия
35
Роман Калюжный
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-4-1-1
31
Пчелинцев
22
Тен
33
Ламанж
55
Гузь
19
Устинов
20
Войдель
10
Лукьяновс
4
Фомин
10
Рылов
16
Ставпец
14
Аппаев
3-3-4
1
Коченков
35
Хубутия
40
Перендиа
19
Пономарев
37
Терентьев
11
Пазин
12
Божович
8
Бобер
88
Иванов
2
Димидко
9
Мухаметшин
14
Аппаев
26
Архипов
26
Архипов
14
Аппаев
19
Пономарев
93
Маркин
93
Маркин
19
Пономарев
11
Пазин
5
Эдиев
5
Эдиев
11
Пазин
37
Терентьев
22
Будников
22
Будников
37
Терентьев
8
Бобер
10
Кириченко
10
Кириченко
8
Бобер
Остались в запасе
Ротор
Мордовия
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
19
Хорен Байрамян
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
35
Роман Калюжный
ВР
27
Вадим Гаглоев
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
19
Хорен Байрамян
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
27
Вадим Гаглоев
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ротор - Мордовия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
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