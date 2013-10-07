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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Cибирь
Луч - Cибирь: обзор матча 07 октября 2013
Луч
07.10.2013, понедельник, 11:30
Россия. ФНЛ, 17 тур
3 : 0
Завершен
Cибирь
35'
Д. Кудряшов
46'
Д. Дорожкин
71'
Г. Джиоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Cибирь
84'
Желтая карточка
Т. Выходил
Замена
Д. Селищев
️️️️
В. Кренделев
77'
ГОЛ! 3:0!
Г. Джиоев
71'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
С. Пономаренко
69'
Желтая карточка
Д. Семочко
67'
Замена
А. Киселев
️️️️
Д. Кудряшов
65'
60'
Замена
П. Кубицки
️️️️
Д. Скороходов
60'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Кабанов
46'
Замена
В. Рыжков
️️️️
Нивалдо
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Кацаев
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дорожкин
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кудряшов
35'
34'
Желтая карточка
В. Запрудских
26'
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Житнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
29
Артем Кабанов
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
27
Патрик Кубицки
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-5-1
56
Довбня
2
Кренделев
23
Джиоев
12
Пономаренко
25
Семочко
3
Тетрашвили
13
Кудряшов
44
Клопков
35
Романович
10
Кацаев
13
Дорожкин
4-4-2
25
Трунин
68
Запрудских
4
Выходил
80
Климов
44
Самсонов
11
Едунов
99
Житнев
29
Кабанов
32
Скороходов
6
Нивалдо
11
Базанов
2
Кренделев
77
Селищев
77
Селищев
2
Кренделев
10
Кацаев
77
Романенко
77
Романенко
10
Кацаев
13
Кудряшов
18
Киселев
18
Киселев
13
Кудряшов
12
Пономаренко
56
Гриднев
56
Гриднев
12
Пономаренко
29
Кабанов
99
Азаров
99
Азаров
29
Кабанов
32
Скороходов
27
Кубицки
27
Кубицки
32
Скороходов
6
Нивалдо
28
Рыжков
28
Рыжков
6
Нивалдо
99
Житнев
9
Маркосов
9
Маркосов
99
Житнев
Остались в запасе
Луч
Cибирь
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
39
Илья Михалев
ЦФ
16
Евгений Малофеев
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Малофеев
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
Статистика матча Луч - Cибирь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Динамо
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