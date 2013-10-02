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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Реал Сосьедад
Байер - Реал Сосьедад: обзор матча 02 октября 2013
Байер
02.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
45+1'
С. Рольфес
90+2'
Й. Хегелер
51'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Реал Сосьедад
ГОЛ! 2:1!
Й. Хегелер
90'
+2
90'
Замена
Х. Рос
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Й. Хегелер
️️️️
С. Сэм
85'
84'
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Гризманн
68'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Сеферович
Замена
Р. Крузе
️️️️
Х. Сон
68'
Замена
Э. Джан
️️️️
С. Бениш
68'
56'
Желтая карточка
К. Вела
Желтая карточка
Б. Лено
52'
51'
Пенальти не реализован!
К. Вела
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
ГОЛ! 1:0!
С. Рольфес
45'
+1
45'
Желтая карточка
М. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Лено
2
Вольшайд
21
Топрак
7
Райнарц
17
Бениш
8
Бендер
33
Сэм
6
Рольфес
19
Хильберт
7
Сон
11
Кисслинг
4-3-3
1
Браво
26
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
19
Мартинес
17
Зурутуса
5
Бергара
6
Элустондо
9
Сеферович
10
Вела
7
Гризманн
17
Бениш
23
Джан
23
Джан
17
Бениш
33
Сэм
13
Хегелер
13
Хегелер
33
Сэм
7
Сон
10
Крузе
10
Крузе
7
Сон
17
Зурутуса
10
Рос
10
Рос
17
Зурутуса
7
Гризманн
5
Кастро
5
Кастро
7
Гризманн
9
Сеферович
9
Агиррече
9
Агиррече
9
Сеферович
Остались в запасе
Байер
Реал Сосьедад
25
Андрес Палоп
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Байер - Реал Сосьедад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Бай-Арена
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