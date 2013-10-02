Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Бавария
Манчестер Сити - Бавария: обзор матча 02 октября 2013
Манчестер Сити
02.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
80'
А. Негредо
7'
Ф. Рибери
56'
Т. Мюллер
60'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бавария
86'
Красная карточка
Д. Боатенг
85'
Замена
М. Гетце
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ! 1:3!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Сильва
80'
78'
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Роббен
76'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
Д. Милнер
75'
Желтая карточка
С. Насри
70'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
70'
Замена
Д. Сильва
️️️️
С. Агуэро
70'
60'
ГОЛ! 0:3!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Кроос
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Джеко
57'
56'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Данте
45'
Желтая карточка
Т. Кроос
Желтая карточка
С. Агуэро
42'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
3-2-3-2
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
22
Настасич
3
Клиши
16
Навас
14
Насри
42
Туре
5
Фернандиньо
10
Джеко
10
Агуэро
4-1-4-1
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
4
Данте
5
Алаба
21
Лам
10
Роббен
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
10
Агуэро
21
Сильва
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
21
Негредо
21
Негредо
10
Джеко
31
Швайнштайгер
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
31
Швайнштайгер
7
Рибери
27
Гетце
27
Гетце
7
Рибери
10
Роббен
10
Шакири
10
Шакири
10
Роббен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бавария
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Бавария
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Бавария
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
13:13
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
11:46
5
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
13:13
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
11:46
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+