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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Копенгаген
Реал - Копенгаген: обзор матча 02 октября 2013
Реал
02.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
4 : 0
Завершен
Копенгаген
21'
К. Роналду
65'
К. Роналду
71'
А. Ди Мария
90+1'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Копенгаген
ГОЛ! 4:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
А. Мората
90'
+1
88'
Желтая карточка
Т. Делэни
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
81'
Замена
А. Мората
️️️️
С. Хедира
74'
73'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Н. Йоргенсен
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Бензема
71'
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
67'
66'
Замена
Ф. Ади
️️️️
Д. Браатен
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
65'
63'
Желтая карточка
Д. Браатен
63'
Замена
К. Боланьос
️️️️
Ю. Туту
Желтая карточка
Л. Модрич
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Копенгаген
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
4-3-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
19
Варан
3
Пепе
14
Карвахаль
10
Модрич
14
Ильярраменди
28
Хедира
11
Ди Мария
7
Роналду
9
Бензема
4-1-3-2
1
Виланд
2
Якобсен
6
Сигурдссон
5
Мельберг
19
Бенгтссон
27
Делэни
22
Браатен
6
Клаудемир
19
Гисласон
10
Туту
14
Йоргенсен
10
Модрич
22
Иско
22
Иско
10
Модрич
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
28
Хедира
21
Мората
21
Мората
28
Хедира
14
Йоргенсен
31
Кристенсен
31
Кристенсен
14
Йоргенсен
10
Туту
7
Боланьос
7
Боланьос
10
Туту
22
Браатен
9
Ади
9
Ади
22
Браатен
Остались в запасе
Реал
Копенгаген
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Реал - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Бернабеу
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