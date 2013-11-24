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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Катания
Торино - Катания: обзор матча 24 ноября 2013
Торино
24.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
4 : 1
Завершен
Катания
10'
Ч. Иммобиле
34'
О. Эль-Каддури
59'
Э. Моретти
61'
О. Эль-Каддури
50'
С. Лето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Катания
84'
Замена
Ф. Фрейре
️️️️
П. Тахцидис
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Ч. Иммобиле
81'
Замена
М. Бриги
️️️️
А. Фарнеруд
74'
69'
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
К. Глик
️️️️
О. Эль-Каддури
65'
ГОЛ! 4:1!
О. Эль-Каддури
61'
ГОЛ! 3:1!
Э. Моретти
Пас отдал
А. Черчи
59'
57'
Желтая карточка
Н. Легротталье
56'
Желтая карточка
С. Лето
Желтая карточка
Д. Паделли
55'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
50'
Желтая карточка
Ч. Бово
50'
50'
ГОЛ! 2:1!
С. Лето
Пас отдал
М. Лопес
46'
Желтая карточка
Ч. Капуано
40'
Желтая карточка
Н. Гьембер
35'
Замена
П. Баррьентос
️️️️
Л. Кастро
35'
Замена
С. Лето
️️️️
Т. Гуаренте
ГОЛ! 2:0!
О. Эль-Каддури
34'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
33
Д'Амброзио
83
Бово
24
Моретти
36
Дармиан
8
Баша
5
Вивес
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
7
Черчи
9
Иммобиле
4-5-1
21
Андухар
22
Альварес
6
Легротталье
23
Гьембер
33
Капуано
20
Кеко
77
Тахцидис
18
Плашил
17
Гуаренте
19
Кастро
11
Лопес
7
Эль-Каддури
15
Глик
15
Глик
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
4
Бриги
4
Бриги
9
Фарнеруд
9
Иммобиле
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Иммобиле
77
Тахцидис
20
Фрейре
20
Фрейре
77
Тахцидис
19
Кастро
28
Баррьентос
28
Баррьентос
19
Кастро
17
Гуаренте
5
Лето
5
Лето
17
Гуаренте
Остались в запасе
Торино
Катания
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Торино - Катания
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Стадио Олимпико
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