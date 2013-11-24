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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эспаньол
Райо Вальекано - Эспаньол: обзор матча 24 ноября 2013
Райо Вальекано
24.11.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 4
Завершен
Эспаньол
81'
С. Ньигес
27'
С. Гарсия (П)
51'
С. Гарсия (П)
83'
С. Гарсия
85'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эспаньол
85'
ГОЛ! 1:4!
К. Стуани
Пас отдал
Д. Лопес
83'
ГОЛ! 1:3!
С. Гарсия
Пас отдал
К. Стуани
ГОЛ! 1:2!
С. Ньигес
Пас отдал
Р. Трасоррас
81'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Я. Фальке
77'
70'
Замена
Алекс
️️️️
Д. Кордоба
65'
Желтая карточка
Д. Кордоба
62'
Желтая карточка
В. Альварес
62'
Замена
Симау
️️️️
В. Альварес
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Л. Галеано
54'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Гарсия
Желтая карточка
А. Арбилья
50'
46'
Замена
К. Стуани
️️️️
Г. Торже
Желтая карточка
Н. Мартинес
45'
+1
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Гарсия
Замена
Д. Кобеньо
️️️️
А. Буэно
26'
Красная карточка
Рубен
25'
21'
Желтая карточка
Г. Торже
Желтая карточка
Х. Виера
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
44
Яго Фальке
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
20
Симау
ЛП
8
Серхио Техера
ЦП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-2-2
23
Рубен
22
Мартинес
2
Тито
23
Арбилья
0
Галеано
10
Трасоррас
8
Ньигес
10
Виера
44
Фальке
19
Буэно
7
Бангура
3-3-2-2
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
5
Родригес
29
Фуэнтес
5
Лопес
27
Альварес
8
Торже
21
Лопес
9
Гарсия
9
Кордоба
44
Фальке
23
Эмбарба
23
Эмбарба
44
Фальке
19
Буэно
1
Кобеньо
1
Кобеньо
19
Буэно
0
Галеано
11
Ларривей
11
Ларривей
0
Галеано
9
Кордоба
8
Алекс
8
Алекс
9
Кордоба
27
Альварес
20
Симау
20
Симау
27
Альварес
8
Торже
7
Стуани
7
Стуани
8
Торже
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Вальекас
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