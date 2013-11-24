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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Ганновер-96
Гамбург - Ганновер-96: обзор матча 24 ноября 2013
Гамбург
24.11.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
31'
М. Бадель
46'
М. Байстер
84'
Х. Чалханоглу
28'
С. Хусти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Ганновер-96
90'
+3
Желтая карточка
С. Хусти
90'
Вторая желтая
С. Сане
Замена
Ж. Зуа
️️️️
М. Байстер
88'
ГОЛ! 3:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
М. Байстер
84'
Желтая карточка
И. Иличевич
81'
Желтая карточка
М. Бадель
75'
74'
Замена
А. Хоффманн
️️️️
К. Шульц
60'
Замена
А. Собич
️️️️
Э. Приб
50'
Желтая карточка
С. Сане
ГОЛ! 2:1!
М. Байстер
Пас отдал
Х. Вестерманн
46'
38'
Желтая карточка
К. Шульц
ГОЛ! 1:1!
М. Бадель
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Хусти
Желтая карточка
М. Байстер
26'
21'
Замена
С. Поконьоли
️️️️
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
63
Дениз Кадах
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
3-5-2
15
Адлер
5
Джуру
16
Вестерманн
4
Та
7
Янсен
16
Иличевич
47
Бадель
8
Ринкон
10
Чалханоглу
10
Ласогга
9
Байстер
3-4-1-2
20
Цилер
2
Сакаи
19
Шульц
26
Сане
2
Андреасен
7
Приб
24
Шмидебах
9
Хусти
13
Штиндль
92
Диуф
13
Шлаудрафф
9
Байстер
19
Зуа
19
Зуа
9
Байстер
13
Штиндль
15
Поконьоли
15
Поконьоли
13
Штиндль
19
Шульц
4
Хоффманн
4
Хоффманн
19
Шульц
7
Приб
9
Собич
9
Собич
7
Приб
Остались в запасе
Гамбург
Ганновер-96
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
32
Леонардо Биттенкурт
АП
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
6
Стивен Черундоло
ПЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
6
Стивен Черундоло
ПЗ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Гамбург - Ганновер-96
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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