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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 24 ноября 2013
Атлетико
24.11.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 14 тур
7 : 0
Завершен
Хетафе
26'
Р. Гарсия
37'
А. Лопо (АГ)
49'
Д. Вилья
52'
Р. Гарсия
69'
Д. Коста
78'
Д. Вилья
90+3'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
ГОЛ! 7:0!
Адриан
Пас отдал
Д. Вилья
90'
+3
ГОЛ! 6:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Адриан
78'
Замена
О. Торрес
️️️️
Габи
71'
69'
Замена
Ч. Марика
️️️️
А. Колунга
ГОЛ! 5:0!
Д. Коста
Пас отдал
Габи
69'
Замена
Адриан
️️️️
Коке
65'
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Гарсия
62'
60'
Замена
П. Москера
️️️️
Мичел
ГОЛ! 4:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Тиагу
52'
ГОЛ! 3:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Хуанфран
49'
46'
Замена
А. Арройо
️️️️
Борха
42'
Вторая желтая
Х. Валера
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Лопо
37'
Желтая карточка
А. Туран
35'
33'
Желтая карточка
Х. Валера
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Коке
26'
20'
Желтая карточка
Мичел
18'
Желтая карточка
Борха
Желтая карточка
Р. Гарсия
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
23
Алдервейрелд
20
Хуанфран
66
Туран
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
14
Гарсия
7
Вилья
4-3-2-1
13
Мойя
20
Валера
3
Лаго
4
Алексис
22
Лопо
8
Мичел
8
Борха
7
Лафита
14
Леон
17
Кастро
27
Колунга
14
Габи
8
Торрес
8
Торрес
14
Габи
14
Гарсия
19
Коста
19
Коста
14
Гарсия
6
Коке
20
Адриан
20
Адриан
6
Коке
8
Борха
2
Арройо
2
Арройо
8
Борха
8
Мичел
5
Москера
5
Москера
8
Мичел
27
Колунга
19
Марика
19
Марика
27
Колунга
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Хетафе
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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