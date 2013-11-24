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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Ювентус
Ливорно - Ювентус: обзор матча 24 ноября 2013
Ливорно
24.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
63'
Ф. Льоренте
75'
К. Тевес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Ювентус
88'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
К. Асамоа
Замена
Д. Джемити
️️️️
Ф. Чеккерини
86'
81'
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
К. Пиччини
️️️️
И. Мбайе
81'
80'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
К. Тевес
Желтая карточка
А. Луччи
77'
75'
ГОЛ! 0:2!
К. Тевес
Пас отдал
Ф. Льоренте
Замена
М. Борха
️️️️
И. Эмегара
73'
72'
Желтая карточка
К. Асамоа
63'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
П. Погба
Желтая карточка
Л. Греко
53'
Желтая карточка
Л. Силигарди
51'
Желтая карточка
И. Мбайе
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-2-3-2
22
Барди
23
Эмерсон
33
Ринаудо
35
Кода
11
Чеккерини
15
Мбайе
28
Скьяттарелла
10
Луччи
19
Греко
26
Силигарди
11
Эмегара
2-5-1-2
1
Буффон
14
Кьеллини
4
Касерес
23
Видаль
8
Погба
19
Падоин
10
Маркизио
27
Асамоа
21
Пирло
32
Тевес
12
Льоренте
11
Эмегара
29
Мигель Борха
29
Мигель Борха
11
Эмегара
11
Чеккерини
3
Джемити
3
Джемити
11
Чеккерини
15
Мбайе
12
Пиччини
12
Пиччини
15
Мбайе
27
Асамоа
13
Пелузо
13
Пелузо
27
Асамоа
12
Льоренте
9
Вучинич
9
Вучинич
12
Льоренте
32
Тевес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
32
Тевес
Остались в запасе
Ливорно
Ювентус
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ливорно - Ювентус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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