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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 24 ноября 2013
Удинезе
24.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
34'
Т. Арто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Фиорентина
Желтая карточка
Б. Фернандеш
88'
83'
Желтая карточка
Гонсало
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Ди Натале
77'
72'
Замена
Ридер
️️️️
Н. Томович
68'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Аквилани
58'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Хоакин
Замена
С. Видмер
️️️️
Т. Арто
50'
ГОЛ! 1:0!
Т. Арто
Пас отдал
Р. Перейра
34'
33'
Желтая карточка
А. Аквилани
Замена
Аллан
️️️️
Д. Пинци
19'
Желтая карточка
Данило
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Ридер
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Бркич
28
Арто
8
Баста
5
Данило
11
Силва
6
Домицци
3
Пинци
10
Лаццари
37
Перейра
8
Фернандеш
10
Ди Натале
4-4-1-1
33
Нето
2
Гонсало
4
Томович
15
Савич
21
Паскуаль
7
Куадрадо
20
Аквилани
7
Писарро
6
Валеро
17
Хоакин
25
Росси
28
Арто
30
Видмер
30
Видмер
28
Арто
3
Пинци
25
Аллан
25
Аллан
3
Пинци
10
Ди Натале
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Ди Натале
20
Аквилани
14
Фернандес
14
Фернандес
20
Аквилани
4
Томович
10
Ридер
10
Ридер
4
Томович
17
Хоакин
72
Иличич
72
Иличич
17
Хоакин
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
9
Анте Ребич
ЛВ
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Удинезе Арена
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