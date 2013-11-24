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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Крылья Советов
Урал - Крылья Советов: обзор матча 24 ноября 2013
Урал
24.11.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
39'
Д. Тумасян
89'
Кабайеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Крылья Советов
90'
+2
Желтая карточка
Э. Махмудов
89'
ГОЛ! 1:1!
Кабайеро
Пас отдал
Д. Верховцов
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Данцев
88'
Замена
В. Коман
️️️️
Ч. Лунгу
87'
80'
Замена
Д. Верховцов
️️️️
П. Немов
71'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Амисулашвили
59'
Замена
А. Делькин
️️️️
Ф. Браун Форбс
Красная карточка
А. Ерохин
48'
40'
Желтая карточка
Кабайеро
40'
Желтая карточка
С. Веремко
ГОЛ! 1:0!
Д. Тумасян
Пас отдал
К. Берхамов
39'
21'
Желтая карточка
Горо
Желтая карточка
С. Гогниев
18'
12'
Желтая карточка
И. Таранов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
34
Денис Тумасян
(К)
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
7
Александр Данцев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
30
Надсон
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Петр Немов
ОП
0
Иван Таранов
(К)
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
2
Горо
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
1
Алексей Солосин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
32
Андрей Горбанец
АП
18
Тото Тамуз
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
31
Алексей Федоров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Кот
34
Тумасян
6
Оттесен
16
Вьештица
20
Чухлей
7
Берхамов
25
Бочков
7
Данцев
10
Лунгу
21
Ерохин
2
Гогниев
3-3-3-1
16
Веремко
26
Браун Форбс
25
Амисулашвили
30
Надсон
15
Цаллагов
5
Немов
0
Таранов
2
Горо
20
Семшов
20
Аджинджал
9
Кабайеро
7
Данцев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
7
Данцев
10
Лунгу
78
Коман
78
Коман
10
Лунгу
5
Немов
13
Верховцов
13
Верховцов
5
Немов
25
Амисулашвили
8
Махмудов
8
Махмудов
25
Амисулашвили
26
Браун Форбс
90
Делькин
90
Делькин
26
Браун Форбс
Остались в запасе
Урал
Крылья Советов
13
Александр Щаницин
АП
78
Семен Помогаев
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
1
Алексей Солосин
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
18
Тото Тамуз
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Денис Вавилин
ВР
31
Алексей Федоров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
78
Семен Помогаев
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
1
Алексей Солосин
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
18
Тото Тамуз
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
31
Алексей Федоров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Урал - Крылья Советов
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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