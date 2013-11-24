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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Валенсия
Эльче - Валенсия: обзор матча 24 ноября 2013
Эльче
24.11.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
57'
Фидель
84'
К. Эррера
73'
Х. Бернат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Валенсия
90'
Желтая карточка
Э. Поштига
Желтая карточка
С. Мантекон
88'
Желтая карточка
А. Ривера
87'
85'
Замена
Э. Банега
️️️️
Х. Фуэго
ГОЛ! 2:1!
К. Эррера
Пас отдал
Коро
84'
Замена
К. Эррера
️️️️
Х. Маркес
79'
73'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бернат
72'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Пабон
Замена
С. Мантекон
️️️️
Р. Боаки
65'
62'
Замена
Э. Поштига
️️️️
Ф. Картабия
Желтая карточка
Х. Маркес
61'
ГОЛ! 1:0!
Фидель
Пас отдал
Э. Альбасар
57'
Замена
Коро
️️️️
М. Стеванович
54'
7'
Желтая карточка
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
17
Жонас
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Эльче
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
20
Давид Генерело
ЦП
8
Серхио Мантекон
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
4-4-1-1
25
Эррера
21
Альбасар
18
Ломбан
4
Ботиа
22
Суарес
9
Стеванович
15
Санчес
5
Ривера
10
Хави Маркес
10
Фидель
22
Боаки
3-3-2-2
25
Алвес
19
Барраган
22
Матье
20
Кошта
10
Парехо
18
Фуэго
18
Гуардадо
10
Картабия
20
Каналес
11
Пабон
17
Жонас
22
Боаки
8
Мантекон
8
Мантекон
22
Боаки
9
Стеванович
10
Коро
10
Коро
9
Стеванович
10
Хави Маркес
17
Эррера
17
Эррера
10
Хави Маркес
11
Пабон
24
Бернат
24
Бернат
11
Пабон
18
Фуэго
11
Банега
11
Банега
18
Фуэго
10
Картабия
9
Поштига
9
Поштига
10
Картабия
Остались в запасе
Эльче
Валенсия
20
Давид Генерело
ЦП
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Хауме
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
20
Давид Генерело
ЦП
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Эльче - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Мартинес Валеро
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