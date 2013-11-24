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Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 24 ноября 2013
Манчестер Сити
24.11.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
6 : 0
Завершен
Тоттенхэм
2'
Х. Навас
31'
А. Негредо
38'
С. Агуэро
50'
С. Агуэро
54'
А. Негредо
90+1'
Х. Навас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
ГОЛ! 6:0!
Х. Навас
Пас отдал
Д. Милнер
90'
+1
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
75'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
С. Агуэро
68'
61'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Паулиньо
60'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ! 5:0!
А. Негредо
Пас отдал
Фернандиньо
54'
ГОЛ! 4:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
50'
Замена
Д. Лескотт
️️️️
М. Настасич
46'
46'
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Л. Холтби
45'
+1
Желтая карточка
К. Уокер
Желтая карточка
Я. Туре
42'
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Х. Навас
38'
35'
Желтая карточка
Я. Вертонген
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
31'
ГОЛ! 1:0!
Х. Навас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ОП
10
Серхио Агуэро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
30
Сандро
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
3-4-2-1
25
Пантилимон
16
Навас
2
Демичелис
22
Настасич
3
Клиши
5
Фернандиньо
42
Туре
5
Сабалета
14
Насри
10
Агуэро
21
Негредо
4-1-2-2-1
1
Льорис
2
Уокер
4
Кабуль
20
Доусон
14
Вертонген
30
Сандро
90
Холтби
18
Паулиньо
12
Леннон
9
Ламела
9
Сольдадо
22
Настасич
15
Лескотт
15
Лескотт
22
Настасич
10
Агуэро
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
10
Агуэро
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
18
Паулиньо
8
Дембеле
8
Дембеле
18
Паулиньо
9
Сольдадо
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
9
Сольдадо
90
Холтби
25
Адебайор
25
Адебайор
90
Холтби
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 16:45 (прямая)
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