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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 24 ноября 2013
Болонья
24.11.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Интер
13'
П. Коне
51'
Жонатан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
85'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
У. Кампаньяро
Замена
М. Пациенца
️️️️
Д. Перес
76'
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Г. Гарич
68'
Желтая карточка
Д. Курчи
63'
56'
Замена
М. Ковачич
️️️️
С. Таидер
51'
ГОЛ! 1:1!
Жонатан
Пас отдал
Ф. Гуарин
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Д. Кристальдо
46'
Желтая карточка
П. Коне
38'
Желтая карточка
А. Морлео
34'
25'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ю. Нагатомо
Желтая карточка
А. Диаманти
13'
ГОЛ! 1:0!
П. Коне
Пас отдал
Д. Кристальдо
13'
2'
Желтая карточка
С. Таидер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
2
Уоллес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Курчи
4
Соренсен
14
Натали
15
Антонссон
3
Морлео
13
Гарич
33
Коне
21
Крхин
15
Перес
23
Диаманти
9
Кристальдо
4-5-1
1
Ханданович
6
Роланду
14
Кампаньяро
15
Жуан
5
Нагатомо
2
Жонатан
91
Камбьяссо
11
Альварес
13
Гуарин
8
Таидер
8
Паласио
13
Гарич
15
Креспо
15
Креспо
13
Гарич
15
Перес
24
Пациенца
24
Пациенца
15
Перес
9
Кристальдо
9
Бьянки
9
Бьянки
9
Кристальдо
5
Нагатомо
2
Перейра
2
Перейра
5
Нагатомо
8
Таидер
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Таидер
14
Кампаньяро
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
14
Кампаньяро
Остались в запасе
Болонья
Интер
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
90
Патрик Олсен
ЦП
54
Исаак Донкор
ЦЗ
2
Уоллес
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
90
Патрик Олсен
ЦП
54
Исаак Донкор
ЦЗ
2
Уоллес
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Болонья - Интер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ренато ДальАра
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