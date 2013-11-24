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Кардифф - Манчестер Юнайтед
Кардифф - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 ноября 2013
Кардифф
24.11.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
32'
Ф. Кэмпбелл
90+1'
К. Бо-Кьюн
16'
У. Руни
43'
П. Эвра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
90'
+3
Желтая карточка
К. Бо-Кьюн
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
К. Бо-Кьюн
Пас отдал
П. Уиттингем
90'
+1
85'
Желтая карточка
Т. Клеверли
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Ф. Кэмпбелл
83'
Замена
К. Бо-Кьюн
️️️️
Д. Матч
75'
72'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Чичарито
66'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Янузай
Замена
К. Нун
️️️️
П. Одемвингие
63'
Желтая карточка
П. Уиттингем
55'
Желтая карточка
С. Колкер
50'
43'
ГОЛ! 1:2!
П. Эвра
Пас отдал
У. Руни
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
Д. Матч
32'
16'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Чичарито
8'
Желтая карточка
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЛЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЛП
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
21
Дон Коуви
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
8
Том Клеверли
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
3
Тэйлор
6
Тернер
29
Колкер
28
Теофил-Катерин
17
Медель
7
Уиттингем
77
Матч
21
Коуви
22
Кэмпбелл
27
Одемвингие
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
6
Смоллинг
35
Эванс
5
Фердинанд
27
Эвра
8
Клеверли
25
Феллайни
25
Валенсия
24
Янузай
32
Руни
14
Чичарито
77
Матч
13
Ким Бо-Кьюн
13
Ким Бо-Кьюн
77
Матч
27
Одемвингие
12
Нун
12
Нун
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
14
Корнелиус
14
Корнелиус
22
Кэмпбелл
14
Чичарито
11
Гиггз
11
Гиггз
14
Чичарито
24
Янузай
18
Уэлбек
18
Уэлбек
24
Янузай
Остались в запасе
Кардифф
Манчестер Юнайтед
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Кардифф - Манчестер Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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