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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Волынь
Таврия - Волынь: обзор матча 24 ноября 2013
Таврия
24.11.2013, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Волынь
60'
С. Назаренко
90'
Гомес
11'
Р. Мемешев
45'
Ф. Матей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Волынь
90'
+5
Желтая карточка
Р. Мемешев
Красная карточка
С. Причиненко
90'
+4
Желтая карточка
М. Фещук
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Гомес
Пас отдал
С. Назаренко
90'
Замена
С. Причиненко
️️️️
Д. Ярчук
77'
72'
Желтая карточка
Селин
70'
Вторая желтая
Т. Парцвания
Желтая карточка
С. Назаренко
65'
Вторая желтая
М. Любичич
65'
Замена
М. Алию
️️️️
О. Гуменюк
62'
ГОЛ! 1:2!
С. Назаренко
60'
59'
Желтая карточка
Я. Масло
Желтая карточка
Ю. Габовда
54'
Замена
Л. Бурдужан
️️️️
В. Коробка
50'
47'
Желтая карточка
Т. Парцвания
46'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Э. Бикфалви
45'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Матей
42'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
Желтая карточка
А. Буссаиди
38'
Желтая карточка
М. Любичич
37'
29'
Замена
Ф. Матей
️️️️
Э. Матуку
26'
Желтая карточка
Э. Матуку
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мемешев
Пас отдал
Селин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
27
Гомес
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ЦФ
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
6
Мохаммед Алию
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
34
Максим Прыходной
ЦФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
2-2-4-2
13
Кахриман
5
Аксёнов
20
Буссаиди
46
Ярчук
27
Гомес
11
Коробка
29
Любичич
9
Назаренко
30
Гуменюк
10
Фещук
19
Габовда
3-2-1-1-2
42
Недилько
23
Шершун
52
Масло
30
Симинин
3
Парцвания
14
Матуку
88
Скоба
10
Бикфалви
11
Селин
7
Мемешев
30
Гуменюк
6
Алию
6
Алию
30
Гуменюк
46
Ярчук
23
Причиненко
23
Причиненко
46
Ярчук
11
Коробка
31
Бурдужан
31
Бурдужан
11
Коробка
14
Матуку
93
Матей
93
Матей
14
Матуку
10
Бикфалви
79
Бабатунде
79
Бабатунде
10
Бикфалви
Остались в запасе
Таврия
Волынь
34
Максим Прыходной
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
34
Максим Прыходной
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Таврия - Волынь
5
2
1
6
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Волынь
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
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6
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2019.09.12 20:49
10
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
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5
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2020.01.09 13:08
8
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2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
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