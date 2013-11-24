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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вильярреал
Леванте - Вильярреал: обзор матча 24 ноября 2013
Леванте
24.11.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 3
Завершен
Вильярреал
13'
Бруно (П)
74'
И. Уче
89'
И. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вильярреал
89'
ГОЛ! 0:3!
И. Уче
Пас отдал
Г. Паулиста
78'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
74'
ГОЛ! 0:2!
И. Уче
Пас отдал
Бруно
66'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
Х. Перейра
Замена
Д. Баррал
️️️️
П. Диоп
66'
65'
Желтая карточка
М. Мусаккио
Желтая карточка
Хуанфран
64'
62'
Замена
Х. Акино
️️️️
Э. Перес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
П. Бабакар Диавара
23'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Бруно
Замена
Х. Хименес
️️️️
Ж. Ксуметра
12'
Красная карточка
К. Навас
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Кани
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
3
Элойс Нонг
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
24
Жереми Пербе
ЦФ
4-1-3-2
1
Навас
12
Хуанфран
26
Винтра
4
Наварро
22
Лелль
18
Диоп
23
Иваншиц
23
Симао
17
Ксуметра
90
Диавара
25
Эль-Жар
4-3-3
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Паулиста
37
Мусаккио
5
Йокич
8
Кани
14
Тригерос
21
Бруно
9
Перейра
30
Перес
14
Уче
90
Диавара
14
Гарсия
14
Гарсия
90
Диавара
17
Ксуметра
1
Хименес
1
Хименес
17
Ксуметра
18
Диоп
18
Баррал
18
Баррал
18
Диоп
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
30
Перес
20
Акино
20
Акино
30
Перес
9
Перейра
24
Пербе
24
Пербе
9
Перейра
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
3
Элойс Нонг
ЦФ
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
3
Элойс Нонг
ЦФ
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Леванте - Вильярреал
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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