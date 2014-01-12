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    Расписание матчей 12-01-2014

    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2013/2014), 15 тур
    12 января, воскресенье
    00:15
    Эшторил
    0:0
    Спортинг
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    20:00
    Арука
    2:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    20:00
    Академика
    4:2
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    20:00
    Бенфика
    2:0
    Порту
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    20:00
    Ольяненси
    2:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    23:15
    Насьональ
    2:0
    Жил Висенте
    Матч завершен
    Испания. Примера (2013/2014), 19 тур
    12 января, воскресенье
    01:00
    Эльче
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    15:00
    Хетафе
    0:1
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    20:00
    Бетис
    1:2
    Осасуна
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    22:00
    Эспаньол
    0:1
    Реал
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    23:59
    Леванте
    1:0
    Малага
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2013/2014), 19 тур
    12 января, воскресенье
    15:30
    Торино
    0:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    18:00
    Аталанта
    2:1
    Катания
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    18:00
    Кальяри
    1:4
    Ювентус
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    18:00
    Верона
    0:3
    Наполи
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    18:00
    Рома
    4:0
    Дженоа
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    23:45
    Сассуоло
    4:3
    Милан
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 22 тур
    12 января, воскресенье
    16:45
    Инвернесс
    1:1
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2013/2014), 19 тур
    12 января, воскресенье
    17:00
    ПАОК
    1:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    19:15
    Астерас
    3:0
    Платаниас
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    19:15
    Аполлон Смирнис
    4:0
    ПАС
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    19:15
    Пантракикос
    2:1
    Ксанти
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    21:30
    Атромитос
    0:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2013/2014), 20 тур
    12 января, воскресенье
    17:00
    Нант
    1:0
    Лорьян
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    20:00
    Эвиан
    1:2
    Марсель
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    23:59
    Лилль
    1:2
    Реймс
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 21 тур
    12 января, воскресенье
    18:05
    Ньюкасл
    0:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    20:10
    Сток Сити
    3:5
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2014
    12 января, воскресенье
    18:30
    НЕК
    1:0
    Вердер
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    20:30
    Селтик
    0:0
    (4:5)п
    Галатасарай
    Матч завершен
    12 января, воскресенье
    21:30
    Бешикташ
    1:1
    Боруссия
    Матч завершен
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