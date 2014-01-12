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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити - Ливерпуль: обзор матча 12 января 2014
Сток Сити
12.01.2014, воскресенье, 20:10
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 5
Завершен
Ливерпуль
38'
П. Крауч
42'
Ч. Адам
83'
Д. Уолтерс
4'
Р. Шоукросс (АГ)
31'
Л. Суарес
51'
С. Джеррард (П)
70'
Л. Суарес
85'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ливерпуль
85'
ГОЛ! 3:5!
Д. Старридж
ГОЛ! 3:4!
Д. Уолтерс
Пас отдал
М. Арнаутович
83'
Замена
С. Айрленд
️️️️
С. Н'Зонзи
80'
70'
ГОЛ! 2:4!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Старридж
65'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Р. Шоукросс
58'
53'
Желтая карточка
А. Сиссоко
51'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Джеррард
ГОЛ! 2:2!
Ч. Адам
42'
ГОЛ! 1:2!
П. Крауч
Пас отдал
Э. Питерс
38'
31'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Миньоле
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Шоукросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
33
Джордон Айб
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Батлэнд
33
Питерс
36
Уилсон
17
Шоукросс
5
Кэмерон
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
16
Адам
19
Уолтерс
15
Крауч
7
Арнаутович
4-2-1-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
2
Туре
37
Шкртел
26
Сиссоко
8
Джеррард
6
Лейва
14
Хендерсон
11
Коутиньо
19
Стерлинг
9
Суарес
15
Н'Зонзи
7
Айрленд
7
Айрленд
15
Н'Зонзи
11
Коутиньо
15
Старридж
15
Старридж
11
Коутиньо
Остались в запасе
Сток Сити
Ливерпуль
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Главный тренер
Марк Хьюз
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
33
Джордон Айб
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
33
Джордон Айб
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сток Сити - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
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Лига чемпионов, Общий этап
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3 : 2
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Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:05 (прямая)
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