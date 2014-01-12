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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ювентус
Кальяри - Ювентус: обзор матча 12 января 2014
Кальяри
12.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 4
Завершен
Ювентус
21'
М. Пинилья
31'
Ф. Льоренте
73'
К. Маркизио
76'
Ф. Льоренте
80'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ювентус
Красная карточка
М. Пинилья
87'
83'
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Видаль
Замена
Г. Перицо
️️️️
А. Экдаль
82'
82'
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
Желтая карточка
Д. Дессена
80'
80'
ГОЛ! 1:4!
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Кабрера
️️️️
Ф. Писано
77'
76'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
73'
ГОЛ! 1:2!
К. Маркизио
Пас отдал
Д. Кьеллини
66'
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Пирло
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Сау
65'
Желтая карточка
А. Коссу
55'
31'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
22'
Желтая карточка
М. Касерес
ГОЛ! 1:0!
М. Пинилья
Пас отдал
Д. Конти
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Антонио Адан
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЛП
5
Даниэле Конти
(К)
ОП
7
Андреа Коссу
ЦП
8
Альбин Экдаль
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
30
Алессандро Масиа
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-3-2
1
Адан
29
Мурру
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
5
Конти
27
Дессена
7
Коссу
8
Экдаль
51
Пинилья
25
Сау
3-5-2
1
Буффон
19
Бонуччи
4
Касерес
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
21
Пирло
23
Видаль
8
Погба
27
Асамоа
12
Льоренте
32
Тевес
8
Экдаль
24
Перицо
24
Перицо
8
Экдаль
24
Писано
16
Кабрера
16
Кабрера
24
Писано
25
Сау
8
Ибарбо
8
Ибарбо
25
Сау
21
Пирло
10
Маркизио
10
Маркизио
21
Пирло
23
Видаль
19
Падоин
19
Падоин
23
Видаль
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
30
Алессандро Масиа
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
30
Алессандро Масиа
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кальяри - Ювентус
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 17:55 (прямая)
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