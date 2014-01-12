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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Порту
Бенфика - Порту: обзор матча 12 января 2014
Бенфика
12.01.2014, воскресенье, 20:00
Португалия. Высшая лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Порту
13'
Родриго
53'
Э. Гарай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Порту
Желтая карточка
Э. Перес
90'
+3
88'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Р. Аморим
️️️️
Родриго
86'
Замена
Жардел
️️️️
Э. Гарай
83'
75'
Вторая желтая
Данило
70'
Замена
Жозуэ
️️️️
Л. Гонсалес
67'
Желтая карточка
Л. Гонсалес
58'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Н. Матич
58'
57'
Желтая карточка
Р. Куарежма
56'
Желтая карточка
Д. Мартинес
54'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Лика
ГОЛ! 2:0!
Э. Гарай
Пас отдал
Н. Гайтан
53'
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Л. Маркович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ПЗ
33
Энцо Перес
ЛП
10
Николас Гайтан
ОП
18
Неманья Матич
ЦП
8
Лазар Маркович
ПП
9
Лима
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Сильвестр Варела
ЛП
27
Лучо Гонсалес
(К)
ОП
5
Фернандо
ОП
7
Лика
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бенфика
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
15
Любомир Фейса
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Порту
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
10
Жозуэ
АП
28
Келвин
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-1-3-2
1
Облак
6
Сикейра
4
Луизао
2
Перейра
24
Гарай
10
Гайтан
33
Перес
18
Матич
8
Маркович
19
Родриго
9
Лима
4-2-2-1-1
1
Элтон
13
Данило
30
Отаменди
5
Мангала
26
Сандро
27
Гонсалес
5
Фернандо
7
Лика
18
Варела
33
Карлос Эдуардо
9
Мартинес
24
Гарай
33
Жардел
33
Жардел
24
Гарай
19
Родриго
6
Аморим
6
Аморим
19
Родриго
27
Гонсалес
10
Жозуэ
10
Жозуэ
27
Гонсалес
7
Лика
7
Куарежма
7
Куарежма
7
Лика
Остались в запасе
Бенфика
Порту
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
15
Любомир Фейса
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
28
Келвин
ЦФ
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
15
Любомир Фейса
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Остались в запасе
28
Келвин
ЦФ
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Бенфика - Порту
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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