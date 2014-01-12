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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Фиорентина
Торино - Фиорентина: обзор матча 12 января 2014
Торино
12.01.2014, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Фиорентина
85'
Замена
Ридер
️️️️
Хоакин
78'
Замена
М. Амброзини
️️️️
М. Фернандес
Замена
М. Бриги
️️️️
М. Баша
78'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
П. Баррето
69'
63'
Замена
А. Яковенко
️️️️
Й. Иличич
59'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фиорентина
33
Нето
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
10
Ридер
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
26
Паскуале
36
Дармиан
9
Фарнеруд
14
Гацци
8
Баша
7
Черчи
10
Баррето
4-4-1-1
33
Нето
14
Ронкалья
4
Томович
15
Савич
2
Гонсало
7
Куадрадо
7
Писарро
6
Валеро
14
Фернандес
17
Хоакин
72
Иличич
8
Баша
4
Бриги
4
Бриги
8
Баша
10
Баррето
69
Меджиорини
69
Меджиорини
10
Баррето
14
Фернандес
90
Амброзини
90
Амброзини
14
Фернандес
72
Иличич
7
Яковенко
7
Яковенко
72
Иличич
17
Хоакин
10
Ридер
10
Ридер
17
Хоакин
Остались в запасе
Торино
Фиорентина
16
Никола Белломо
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Торино - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
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