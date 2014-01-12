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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бешикташ - Боруссия М
Бешикташ - Боруссия М: обзор матча 12 января 2014
Бешикташ
12.01.2014, воскресенье, 21:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бешикташ - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
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- : -
22.11.2026
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Турция. Суперлига, 10 тур
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Турция. Суперлига, 9 тур
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2 : 0
26.10.2026
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22.10.2026
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21.11.2026
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31.10.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
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Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
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18.10.2026
Хоффенхайм
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