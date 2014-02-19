Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
январь 2014
февраль 2014
Россия. Кубок ФНЛ 2014
Уфа
1 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Мордовия
1 : 1
Химик
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014), 1/8 финала, первый матч
Милан
0 : 1
Атлетико
Матч завершен
Арсенал
0 : 2
Бавария
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 2, 1 тур
2 : 2
Унион Эспаньола
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 8, 2 тур
Пеньяроль
0 : 2
Сантос Лагуна
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
Лестер
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Малага Б
0 : 2
Локомотив
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Таврия
Матч завершен
Крылья Советов
3 : 1
Вардар
Матч завершен
Юргорден
0 : 4
Локомотив
Матч завершен