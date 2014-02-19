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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Атлетико
Милан - Атлетико: обзор матча 19 февраля 2014
Милан
19.02.2014, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Атлетико
83'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Атлетико
90'
+3
Желтая карточка
Адриан
Желтая карточка
А. Рами
90'
+1
Замена
К. Констан
️️️️
А. Поли
85'
83'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
80'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Балотелли
78'
Травма
М. Балотелли
77'
74'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
69'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Д. Бонера
60'
Желтая карточка
И. Абате
44'
41'
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
И. Абате
️️️️
М. Де Шильо
26'
Травма
М. Де Шильо
25'
19'
Желтая карточка
Э. Инсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
(К)
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
66
Арда Туран
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-3-1
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
23
Рами
23
Бонера
22
Де Шильо
2
Эссьен
34
Де Йонг
10
Кака
49
Таарабт
15
Поли
45
Балотелли
3-2-3-1-1
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
2
Инсуа
66
Туран
6
Коке
14
Габи
14
Гарсия
19
Коста
15
Поли
19
Констан
19
Констан
15
Поли
22
Де Шильо
20
Абате
20
Абате
22
Де Шильо
45
Балотелли
11
Паццини
11
Паццини
45
Балотелли
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
14
Гарсия
20
Адриан
20
Адриан
14
Гарсия
Остались в запасе
Милан
Атлетико
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Милан - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
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