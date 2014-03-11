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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Милан
Атлетико - Милан: обзор матча 11 марта 2014
Атлетико
11.03.2014, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Милан
3'
Д. Коста
40'
А. Туран
71'
Р. Гарсия
85'
Д. Коста
27'
Кака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Милан
ГОЛ! 4:1!
Д. Коста
Пас отдал
Х. Соса
85'
Замена
Диего
️️️️
Коке
81'
78'
Замена
С. Мунтари
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
78'
74'
Желтая карточка
Робиньо
Замена
Х. Соса
️️️️
Р. Гарсия
72'
ГОЛ! 3:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Габи
71'
70'
Желтая карточка
Д. Бонера
69'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Эссьен
46'
Замена
Робиньо
️️️️
А. Таарабт
45'
+2
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 2:1!
А. Туран
Пас отдал
Р. Гарсия
40'
27'
ГОЛ! 1:1!
Кака
Пас отдал
А. Поли
7'
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Р. Гарсия
5'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
66
Арда Туран
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
2
Майкл Эссьен
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Кака
(К)
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
66
Туран
14
Гарсия
19
Коста
4-2-3-1
32
Аббьяти
20
Абате
23
Бонера
23
Рами
18
Эмануэльсон
34
Де Йонг
2
Эссьен
15
Поли
10
Кака
49
Таарабт
45
Балотелли
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
14
Гарсия
7
Соса
7
Соса
14
Гарсия
6
Коке
10
Диего
10
Диего
6
Коке
34
Де Йонг
4
Мунтари
4
Мунтари
34
Де Йонг
49
Таарабт
70
Робиньо
70
Робиньо
49
Таарабт
2
Эссьен
11
Паццини
11
Паццини
2
Эссьен
Остались в запасе
Атлетико
Милан
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Атлетико - Милан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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