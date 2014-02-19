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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Бавария
Арсенал - Бавария: обзор матча 19 февраля 2014
Арсенал
19.02.2014, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Бавария
55'
Т. Кроос
87'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бавария
87'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Лам
Желтая карточка
Т. Росицки
85'
78'
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Алькантара
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
73'
65'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
М. Манджукич
Желтая карточка
Я. Саного
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Ф. Лам
46'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Боатенг
45'
+1
Желтая карточка
М. Манджукич
39'
Пенальти не реализован!
Д. Алаба
Замена
Л. Фабиански
️️️️
С. Касорла
38'
Красная карточка
В. Щесны
37'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
К. Гиббс
32'
Травма
К. Гиббс
31'
Пенальти не реализован!
М. Озил
10'
9'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
20
Матье Фламини
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
20
Фламини
21
Окслэд-Чемберлен
10
Уилшир
8
Касорла
10
Озил
9
Саного
4-2-1-2-1
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
4
Данте
5
Алаба
88
Мартинес
6
Алькантара
8
Кроос
10
Роббен
27
Гетце
9
Манджукич
8
Касорла
22
Фабиански
22
Фабиански
8
Касорла
3
Гиббс
18
Монреаль
18
Монреаль
3
Гиббс
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
17
Боатенг
13
Рафинья
13
Рафинья
17
Боатенг
9
Манджукич
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Манджукич
6
Алькантара
14
Писарро
14
Писарро
6
Алькантара
Остались в запасе
Арсенал
Бавария
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Бавария
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Андреа Стефани (Италия)
Ренато Фаверани (Италия)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая) "НТВ" 23:30 (прямая)
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