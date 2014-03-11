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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Арсенал
Бавария - Арсенал: обзор матча 11 марта 2014
Бавария
11.03.2014, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Арсенал
54'
Б. Швайнштайгер
56'
Л. Подольски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Арсенал
Пенальти не реализован!
Т. Мюллер
90'
+2
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Ф. Рибери
84'
83'
Замена
М. Фламини
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
81'
Желтая карточка
Т. Вермален
Желтая карточка
Х. Мартинес
78'
76'
Замена
С. Гнабри
️️️️
М. Артета
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Гетце
58'
56'
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
ГОЛ! 1:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Ф. Рибери
54'
46'
Замена
Т. Росицки
️️️️
М. Озил
28'
Желтая карточка
М. Артета
25'
Желтая карточка
Л. Подольски
Желтая карточка
Данте
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
(К)
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Арсенал
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
3-1-2-3-1
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
21
Лам
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
6
Алькантара
7
Рибери
27
Гетце
10
Роббен
9
Манджукич
4-1-1-3-1
22
Фабиански
3
Санья
6
Косиельни
4
Мертезакер
4
Вермален
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Озил
10
Подольски
9
Жиру
27
Гетце
8
Кроос
8
Кроос
27
Гетце
7
Рибери
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Рибери
21
Окслэд-Чемберлен
20
Фламини
20
Фламини
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
10
Росицки
10
Росицки
10
Озил
8
Артета
7
Гнабри
7
Гнабри
8
Артета
Остались в запасе
Бавария
Арсенал
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Бавария - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Ким-Томас Хаглунн (Норвегия)
Франк Андас (Норвегия)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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