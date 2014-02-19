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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Вардар
Крылья Советов - Вардар: обзор матча 19 февраля 2014
Крылья Советов
19.02.2014, среда, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Вардар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крылья Советов - Вардар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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08.11.2026
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0 : 3
02.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
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