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    Расписание матчей 06-01-2014

    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Италия. Серия А (2013/2014), 18 тур
    6 января, понедельник
    15:30
    Наполи
    2:0
    Сампдория
    Матч завершен
    6 января, понедельник
    18:00
    Катания
    2:0
    Болонья
    Матч завершен
    6 января, понедельник
    18:00
    Дженоа
    2:0
    Сассуоло
    Матч завершен
    6 января, понедельник
    18:00
    Милан
    3:0
    Аталанта
    Матч завершен
    6 января, понедельник
    18:00
    Парма
    3:1
    Торино
    Матч завершен
    6 января, понедельник
    18:00
    Удинезе
    1:3
    Верона
    Матч завершен
    6 января, понедельник
    21:30
    Лацио
    1:0
    Интер
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2014
    6 января, понедельник
    17:00
    Арема
    2:2
    Гамбург
    Матч завершен
    6 января, понедельник
    17:15
    Аль-Гарафа
    1:2
    Шальке-04
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2013/2014), 18 тур
    6 января, понедельник
    21:30
    Арис
    0:2
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    Испания. Примера (2013/2014), 18 тур
    6 января, понедельник
    22:00
    Реал
    3:0
    Сельта
    Матч завершен
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